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Интегральная гидроизоляция бетона





Традиционно гидроизоляция бетонных конструкций выполнялась с использованием какой-либо мембраны. Мембрана может быть чем угодно, от простого покрытия из смолы до очень сложной технической системы мембран из полимерного листа. Но будучи простыми или высокотехнологичными, эти продукты имеют одну общую черту: все они наносятся на поверхность бетона. Будучи нанесены на поверхность, они склонны к деструкции в результате одной или нескольких переменных, которые могут и происходят, когда люди что-то делают неправильно. Например, поверхность, возможно, не была подготовлена или очищена должным образом перед нанесением мембраны. Также могут быть неподходящие погодные условия. Возможно швы не были полностью запечатаны. Мембрана может быть проколота во время обратной засыпки или других строительных работ.

Такие опасения привели к тому, что все больше строителей переходят на интегральную гидроизоляцию. Интегральная гидроизоляция достигается путем добавления кристаллической гидроизоляционной добавки к бетону при его дозировании. Специальные химические вещества реагируют внутри бетона с образованием кристаллов, которые растут, чтобы блокировать естественные капиллярные поры и микротрещины, которые существуют во всем бетоне. Поскольку сам бетон становится «мембраной», его нельзя проколоть или повредить.

Однако встроенная гидроизоляция не волшебна. Железобетон формирует структуру здания и подвержен нагрузкам, которые будут на нее возлагаться. Если есть несколько трещин и пористых участков, это не имеет большого значения. Это обычное явление и здание не пострадает. Но при использовании интегральной гидроизоляции необходимо понимать, что бетон как водонепроницаемая мембрана, должен стать, действительно монолитным. Трещины, плохо сформированные соединения, швы, которые допускаются в обычном строительном бетоне, недопустимы когда бетон должен удерживать воду под давлением.

К счастью, решение очень простое:

1. Бетон должен быть спроектирован таким образом, чтобы минимизировать усадку. Обычно это означает использование как можно меньшего количества воды.

2. Бетон должен укладываться с использованием лучших практик, чтобы избежать плохо уплотненных участков и непреднамеренных холодных соединений.

3. Бетон всегда должен быть отвержден правильно. Это означает влажное отверждение в течение не менее 7 дней и / или нанесение высококачественного отверждающего состава.

На самом деле это совсем не обременительные требования.

Конечно, реальность такова, что строители делают то, что они всегда делают, и недостатки, упомянутые выше, принимаются как таковые.

Именно поэтому при использовании кристаллической встроенной гидроизоляции мы должны думать иначе, чем мы привыкли думать о бетонных конструкциях.

Нанесение мембран на бетонную поверхность - это то, что можно и нужно делать. Сегодня умные строители делают бетонные конструкции водонепроницаемыми изнутри, используя интегральную гидроизоляцию. Не трудно понять, что это гораздо более успешная и надежная система гидроизоляции.

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